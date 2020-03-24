Sağlık çalışanlarına davullu destek - Son Dakika
Son Dakika Yerel Sağlık çalışanlarına davullu destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına davullu destek

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına davullu destek Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Salih Erdoğan ve oğlu Özgür Erdoğan, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık görevlilerine destek için sokak sokak gezerek davul çaldılar.

Sağlık çalışanlarına davullu destek

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Salih Erdoğan ve oğlu Özgür Erdoğan, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık görevlilerine destek için sokak sokak gezerek davul çaldılar.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını tüm dünyayı etkisinin altına alırken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık çalışanları vatandaşların hayatları için seferber oldu. Günlerdir tüm Türkiye'de her gün saat 21.00'da destek için başlayan alkışlara, bu sefer Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nden davul sesi de eklendi. Düğünlerde davul çalan Salih Erdoğan ve oğlu Özgür Erdoğan, bu sefer tokmağı sağlık çalışanları için vurdu.

Korona virüsü nedeniyle düğünlerin iptal edilmesinin ardından davulunu sağlık çalışanlarına destek için çaldığını ifade eden Salih Erdoğan, "Biz bu davullarımızı bölgede düğün ya da bir program olduğunda kullanıyoruz. Şimdi her şeyi bir kenara attık, bu sefer tüm sağlık çalışanlarına destek olmak için sokak sokak gezip tokmağı vurduk. Korona virüs nedeniyle bizde sağlık çalışanlarımızı desteklemek amacıyla yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Allah sağlık çalışanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Rabbim bu hastalığı bir an önce def etmesin" dedi.

Özgür Erdoğan da, babasıyla sağlık çalışanlarına destek olmak için davul çaldığını belirterek, "Bu desteğimizi tüm sokakları gezerek gösterdik. Allah tüm sağlık çalışanlarımıza sağlık ve güç versin" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına davullu destek

Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler         
23:01
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok         
22:35
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi         
20:08
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 16:19:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına davullu destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]