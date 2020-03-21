Sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Malatya'da vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu.

Malatya'da, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için apartmanların balkonlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına 1 dakika destek verildi.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp 1 dakika alkış tuttu.

Bazı vatandaşlar da odalarının ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak, destek oldu.