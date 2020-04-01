Sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına destek giderek büyüyor. Bir çok otel ve öğrenci yurdu sağlık çalışanlarının hizmetine açılıyor.



Bilgili Holding de, İstanbul'da yer alan otel ve öğrenci yurtlarında bulunan toplam 500 odasını, Korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti. Yapılan açıklamada, "Toplum olarak, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir sürecin içindeyiz. Ülkemizin Covid-19 salgınına yönelik verdiği mücadeleyi, milletçe birbirimize destek vererek atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte hayatlarını riske atan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız. Tüm sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları azim ve fedakarlık nedeniyle minnetlerimizi sunuyoruz" denildi. - İSTANBUL