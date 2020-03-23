SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK ALKIŞI 5. GÜN DE SÜRDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK ALKIŞI 5. GÜN DE SÜRDÜ - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK ALKIŞI 5. GÜN DE SÜRDÜ

28 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ozan URAL-Müslim SARIYAR/ İstanbul DHAİstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek beşinci gün de devam etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK ALKIŞI 5. GÜN DE SÜRDÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ozan URAL-Müslim SARIYAR/ İstanbul DHA

İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek beşinci gün de devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulunmuştu. İstanbullular, sağlık çalışanlarına 5. gün de alkışlı destek verdi. Vatandaşlar pencerelere çıkarak alkış tuttu, yoldan geçen otomobiller ise korna ile destek verdi. Şişli Kurtuluş'ta otobüs şoförleri korna çalarak alkışlara destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Maltepe'de köpeğiyle alkış tutan kadın

-Maltepe'de alkış tutan vatandaşlar

-Şişlide çocuğuyla birlikte alkış tutan kadın

-Şişlide korna çalan otobüs

-genel ve detay


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:45 Kaynak: DHA

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