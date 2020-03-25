Sağlık çalışanlarına destek devam ediyor - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına destek devam ediyor

6 saat önce

Diyarbakır'da korona virüs mesaisindeki sağlık personellerine bir destek de Diyarbakır Lokantacılar ve Tatlıcılar Odasından geldi.

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Diyarbakır'da korona virüs mesaisindeki sağlık personellerine bir destek de Diyarbakır Lokantacılar ve Tatlıcılar Odasından geldi. Oda üyeleri, mesaideki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek kendilerine yemek ikramında bulundu.


Diyarbakır Lokantacılar ve Tatlıcılar Odasına bağlı esnaf Şeyhmus Yıldız tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personeline yemek ikram edildi. Diyarbakır Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, korona virüsle savaşan sağlıkçıların yanında olduklarını söyledi. Elkaan, "Bu virüsle mücadelede başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık camiası personeli canını dişine takıp kendi sağlığını hiçe sayarak gece gündüz özverili bir şekilde çalışıyor. Onları kutluyorum, iyi ki varsınız. Diyarbakır'daki sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu göstermek ve bir nebze de olsa moral vermek amacıyla odamızın üyesi olan işletmecimiz Şeyhmus Yıldız tarafından ciğer ve lahmacun ikram edildi. Burada mesele ikram değil sağlık personelimizin yanında olduğumuzu hissettirmektir" dedi. - DİYARBAKIR

Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

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