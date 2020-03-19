Sağlık çalışanlarına destek için 1 dakika alkış - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına destek için 1 dakika alkış
6 saat önce
Eylemden detaylar Evlerden detaylar Korna çalan arabalardan detaylar İSTANBUL - İstanbullular, sağlık çalışanlarına minnettarlığını göstermek için balkonlarından 1 dakikalık alkışla destek eylemi gerçekleştiriyor.
Eylemden detaylar
Evlerden detaylar
Korna çalan arabalardan detaylar İSTANBUL - İstanbullular, sağlık çalışanlarına minnettarlığını göstermek için balkonlarından 1 dakikalık alkışla destek eylemi gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:31 Kaynak: AA
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