Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yemek dağıtıyorlar - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtılıyor. Özel bir yemek şirketi, bir grup gönüllü tarafından kurulan 'İyi ki Varsınız' hareketinin başlattığı yardım kampanyasının yemek üretimi ve dağıtımı tarafında yer alarak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına yemek ulaştırmaya başladı.

Bilfen Şirketler Topluluğuna bağlı grup şirketlerinden biri olan toplu yemek ve gıda şirketi Biltur Catering, koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerini arkasında bırakarak özveri ile gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına destek kararı aldığını açıkladı.

Gönüllü çalışan bir grup insanın belirlenen hastanelerde nöbetçi olan sağlık çalışanlarına yemek göndermesiyle başlayan bu iyilik zincirine dahil olan şirket, farklı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına yemek ulaştırmaya başladı. Projeye yönelik konuşan Biltur Catering Genel Müdürü Sezai Sarıkcı, "Gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler. Kendilerine gönderdiğimiz lezzetlerle yorgunluklarını bir nebze olsun dindirebilmek en büyük mutluluğumuz olur. Pandemi sürecinde bizde Türkiye'nin önde gelen yemek firmalarından biri olarak ülkemize destek vermek ve daha fazlasını yapmakla sorumluyuz" dedi.

"İYİLİK ÇOĞALDIKÇA BÜYÜR"

Bu zor dönemde sağlık çalışanları için yapılmaya başlanan yemek ikramlarının devam etmesini istediklerini söyleyen Sarıkcı, "Geçtiğimiz günlerde başladığımız yemek ikramlarımızı arttırmak istiyoruz. Bunun için birlikte çalıştığımız gönüllü arkadaşlarımızın desteğinin yanında biz de bütün imkanlarımızı seferber ettik. Yemek üretiminden dağıtımına kadar bütün süreci takip ediyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda daha çok sağlık çalışanına ulaşabilmek. Toplum olarak yetkililerin aldıkları önlemlere uyarak, birlikte hareket ederek bu günleri geride bırakacağımıza olan inancımız tam. Buradan bizim de bu projeye katkıda bulunmamızı sağlayan gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Onların başlattığı bu hareket ile ilk iki haftada 19 farklı hastanede görev yapan 4 bin 535 sağlık çalışanımıza, kapalı hijyenik kaplarda sıcak çorba, ana yemek, yardımcı yemek, tatlısı ve atıştırmalıkları olan yardım paketlerimizi ulaştırdık. Bu kampanyanın daha da büyümesi ve daha yüksek adetlerde yardıma dönmesi için gelin sizde gönüllü olun, bu projede yer alın. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz" diye konuştu.

Yemek talep edenlerin, Alev Ramazanoğlu'na 0530 497 80 47 numaradan ulaşabileceği belirtildi.