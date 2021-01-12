Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar Resmi Gazete'de
12.01.2021 08:27
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
(Mehmet Kalay/İHA)
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