Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar Resmi Gazete'de

12.01.2021 08:27
Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar Resmi Gazete'de, System.String[]

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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