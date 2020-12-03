Sağlık çalışanlarına esnaftan tatlı ikramı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına esnaftan tatlı ikramı
03.12.2020 09:54
Kütahya'nın Emet ilçesinde bir esnaf, iş yerinde hazırladığı özel tatlıları hastanede çalışan sağlık personeline ikram etti.
Kütahya'nın Emet ilçesinde bir esnaf, iş yerinde hazırladığı özel tatlıları hastanede çalışan sağlık personeline ikram etti.
Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nin tüm sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kafe işletmecisi Muhsin Mecit, "Tüm dünyaya yayılan salgından dolayı ülkemizde de yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımıza Söylenti Kafe işletmesi olarak ufak bir jest yapmak istedik. Onların aylardır yaptıkları fedakarlık hiç bir şekilde ödenmez. Bunun bilincinde olarak yanlarında olmak istedik. Allah hepsinden razı olsun." dedi. - KÜTAHYA
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