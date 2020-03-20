Sağlık çalışanlarına güllü destek - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına güllü destek

6 saat önce

Korona virüs ile gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarına Türkiye genelinde alkışlı destek eylemi düzenlenirken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup ise gece nöbet tutan hastane çalışanlarını görev başında ziyaret ederek gül verdi.

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Korona virüs ile gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarına Türkiye genelinde alkışlı destek eylemi düzenlenirken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup ise gece nöbet tutan hastane çalışanlarını görev başında ziyaret ederek gül verdi.


Türkiye genelinde korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla dün akşam alkışlı eylem yapıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de vatandaşlar bu eyleme destek verirken, ilçede doğa gezileri ve bölgenin tanıtımı için çalışmalar yapan Fırat Gezginler Kulübü üyeleri, Siverek Devlet Hastanesinde gece nöbetçi olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek gül dağıttı. Grup üyelerini kapıda karşılayan Hastane Başhekimi Muhammed Tosun, yapılan ziyaretin moral açısından çok olumlu olduğunu belirterek, gül dağıtımında grup üyelerine eşlik etti.


Fırat Gezginler Kulübü üyeleriyle beraber hastaneyi ziyaret eden ve gül dağıtan Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, bu zor zamanda sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını belirterek, "Bu akşam Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla alkış eylemi vardı, biz de fedakar çalışanlarımızı desteklemek amacıyla arkadaşlarımızla hastanemizi hem ziyaret edelim ve hem de moral açısında birer gül dağıtalım dedik. gerçekten gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır, onlara her zaman minnettarız. Hastanemizde yaptığı güzel çalışmalarla hemşerilerimize güven sağlayan başhekimimize çok teşekkür ediyoruz, biz kendisinden memnunuz, Allah kendisinden razı olsun. İnsanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz, virüs belki tehlikelidir ama tedbirlerimizin üzerinde büyük değildir.Tedbirli olmamız gerekiyor, kurallara uymamız gerekiyor. Tekrar buradan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, kolay gelsin diyorum" dedi.


Sağlık çalışanları adına Karavar ve grup üyelerine teşekkür eden Hastane Başhekimi Muhammed Tosun, "Halkımızdan tek bir şey istiyoruz, şu sıralar hastanelere gereksiz yere gelip hem kendilerini ve hem de bizleri riske atmasınlar, özelikle ziyaret saatlerine uysunlar çünkü ziyaret saatlerine bir kısıtlama yapıyoruz, bu da tedbir yatan hastalarımız ve sağlık çalışanları içindir. Lütfen kurallara uysunlar ve gerekmediği zaman dışarı çıkmasınlar ve hastaneye gelmesinler" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:45 Kaynak: İHA

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