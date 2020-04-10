Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarına halk eğitimden maske desteği - Son Dakika
Sağlık çalışanlarına halk eğitimden maske desteği
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi'nin kendi imkanları ile ürettiği medikal maskeler, sağlık çalışanlarına teslim edildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi'nin kendi imkanları ile ürettiği medikal maskeler, sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Düzce'de Korona Virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları her geçen gün maske konusunda desteklenmeye devam ediyor. Düzce İl Halk Eğitim Merkezi, kendi bünyesinde ve kendi imkanları ile ürettiği medikal maskeleri sağlık çalışanlarına teslim etti. Halk Eğitim Merkezi'nde her gün medikal olarak maske üreten gönüllüler günlük bin adet maske üretmeye başladı. Üretim bir yandan devam ederken diğer yandan da ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarına verilmesi devam ediyor. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli