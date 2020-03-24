Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek
6 saat önce
Mersin'de bir grup vatandaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek verdi.
Mersin'de bir grup vatandaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bazı vatandaşlar da havai fişek atarak sağlık çalışanlarına desteğini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:39 Kaynak: AA
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