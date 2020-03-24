Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek

6 saat önce

Mersin'de bir grup vatandaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek verdi.

Mersin'de bir grup vatandaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek verdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bazı vatandaşlar da havai fişek atarak sağlık çalışanlarına desteğini gösterdi.

Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:39 Kaynak: AA

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