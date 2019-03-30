Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi

Sağlık Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi

25 dakika önce

Erzincan'da mevsimlik tarım ve odun-mangal kömürü işçilerine sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitimi yapıldı.

Sağlık Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi, System.String[]
Erzincan'da mevsimlik tarım ve odun-mangal kömürü işçilerine sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitimi yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından 2019 Yılında Mevsimlik Tarım İşçilerine sunulacak sağlık hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve hizmetleri geliştirmek amacı ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Entegre Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim düzenlendi.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi eğitim salonunda yapılan eğitimde; Erzincan'da her yıl Nisan ayında başlayıp Kasım ayında sona eren Mevsimlik Tarım İşçisi ile Odun ve Mangal Kömürü İşçisi göçü yaşanması sebebiyle, göç eden kişiler ve aileleri; içinde bulundukları sosyo-ekonomik güçlükleri, sağlık hizmetlerine erişimde yaşamış oldukları sıkıntıları çözebilmek ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak ve verilen hizmetleri sürdürülebilir kılmak amacıyla katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitim sonunda; gebe, bebek, 15-49 yaş kadın izlemleri, üreme sağlığı eğitimi ve hizmeti ile bağışıklama hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, temiz içme-kullanma suyu ile atıkların yok edilmesine yönelik hizmet planlamaları yapıldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Merkez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayburtlu Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü'den Aşk Pozu Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:45:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]