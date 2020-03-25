Sağlık çalışanlarına ikram paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına ikram paketi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına ikram paketi

6 saat önce

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Korona virüs nedeniyle özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren sağlık personellerine çeşitli gıda ürünlerinin olduğu ikram paketi hediye ederek destek verdi.

Sağlık çalışanlarına ikram paketi, System.String[]

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Korona virüs nedeniyle özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren sağlık personellerine çeşitli gıda ürünlerinin olduğu ikram paketi hediye ederek destek verdi.


Haftasonu acil çalışanlarına yaptığı tatlı ikramı akabinde bugünde ilçe merkez ve köylerde çalışan sağlık personeline motivasyon amaçlı ikram paketi dağıtıldı.


Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan'ın bizzat dağıttığı çantaları gören sağlık personelleri, bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Şahiner'e teşekkürlerini ilettiler. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:52 Kaynak: İHA

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