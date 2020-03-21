Sağlık çalışanlarına itfaiye ekipleri de destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık çalışanlarına itfaiye ekipleri de destek verdi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına itfaiye ekipleri de destek verdi

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına itfaiye ekipleri de destek verdi Tokatlılar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlarken, itfaiye ekipleri de sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sağlık çalışanlarına itfaiye ekipleri de destek verdi

TOKAT - Tokatlılar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlarken, itfaiye ekipleri de sağlık çalışanlarına destek verdi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemişti. Vatandaşlar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri de sağlık çalışanları için yere yazdıkları "112- 110 evde kal" yazısını ateşe vererek alkış desteği verdi. Tokat Belediyesi itfaiye çavuşu Mahmut Taçyıldız, görevleri gereği sağlık çalışanları ile birçok defa birlikte görev yaptıklarını belirterek, "Bugün onların yanında değiliz ama bugün onları destek için buradayız. Kalbimiz her zaman yanlarında" dedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde de vatandaşların alkışları dronla görüntülendi. Balkon ve camlara çıkan vatandaşlar 1 dakika boyunca sağlıkçıları alkışladı.

Sağlık çalışanlarına itfaiye ekipleri de destek verdi

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, İtfaiye, Tokat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:58 Kaynak: İHA

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