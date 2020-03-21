Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarına itfaiyeden alkışlı ve sirenli destek - Son Dakika
Sağlık çalışanlarına itfaiyeden alkışlı ve sirenli destek
6 saat önce
İtfaiye araçlarının siren çalması İtfaiye personelinin alkışlaması Sağlık çalışanlarına itfaiyeden alkışlı ve sirenli destekAmasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla...
İtfaiye araçlarının siren çalması
İtfaiye personelinin alkışlaması Sağlık çalışanlarına itfaiyeden alkışlı ve sirenli destek
Amasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek kampanyasına siren çalarak ve alkış tutarak destek verdi.
İtfaiye binası önünde toplanan itfaiye ekibi "Sağlık çalışanları iyi ki varsınız." diye slogan atıp siren çalarak alkış tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:12 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı