Sağlık çalışanlarına kahve desteği - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına kahve ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'da görev yapan sağlık çalışanları için hastanelere kahve desteği sağlandı.Kahve ve kahve kreması kolileri, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezindeki hastanelere teslim edildi. Pandemi döneminde halk sağlığı için özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına "Yanınızdayız" mesajı verildi. - ANTALYA