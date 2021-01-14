Sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları yapılmaya başlandı

14.01.2021 12:37

Sağlık çalışanlarının Çin'den getirilen korona virüs aşıları ile aşılanmasına başlandı.

Sağlık çalışanlarının Çin'den getirilen korona virüs aşıları ile aşılanmasına başlandı. Aşı için randevu alan sağlık çalışanları randevu sırasına göre aşılarını olabiliyor. Aşı yapıldıktan sonra bir süre gözetim altında tutulan sağlık çalışanları, ikinci doz aşılarını 28 gün sonra yaptırabiliyor.

Korona virüse karşı 30-31 Aralık tarihlerinde Çin'den 3 milyon doz CoronaVac aşısı getirilmişti. Uygulanan test sürecinin ardından aşıya acil kullanım onayı verildi. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı yaptırmasının ardından, korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılanmasına bugün başlandı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları da bugün ilk doz aşılarını olmaya başladı. Aşı için randevu alan sağlık çalışanları, randevu sırasına göre aşılarını olabiliyor. Aşı yapılan sağlık çalışanı, aşılamadan sonra yaklaşık yarım saat gözetim altında tutularak durumu izleniyor. İlk doz aşısını yaptıran sağlık çalışanı, 28 gün sonrası için tekrar randevu alarak ikinci doz aşısını yaptırabiliyor.

Korona aşısı yaptıran doktorlardan Mehmet Azgün, "Bugün sağlık personeli, hekimlerimiz, diğer sağlık personellerimiz olmak üzere aşılama çalışmaları başladı. Biz de aşı çalışmaları kapsamında bütün hazırlıklarımızı yaptık. Personellerimiz randevu almak suretiyle aşılanmaya başlanmış oldu. Öncelikle bu zamana kadar çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık personelinin aşılama işlemlerinin tamamlanmasından sonra bakanlığımızın belirlediği öncelik sırasına göre vatandaşlarımıza yönelik hazırlıklarımız tamamdır. Çalışmalar devam edecektir" dedi.

Aşılanan bir diğer doktor Buket Ertürk Şengel ise "Sağlık çalışanları olarak en riskli gruptayız. Dolayısıyla mutlaka aşılanmamız gerekmekte. Aşıların gelmesini bekliyordum. Geldiği gibi hemen aşımızı olduk. Umarım bu aşamada herkes aşısını olacaktır. Bundan başka da bir şansımız yok gibi durmakta" diye konuştu.

(Cem Güney Kılıç - Metin Başar/İHA)

Sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları yapılmaya başlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs Aşısı, Koronavirüs, Aralık, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları yapılmaya başlandı - Son Dakika


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