Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikiyorlar - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikiyorlar

09.01.2021 15:26
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikiyorlar

Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikiyorlarBALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 2 giyim öğretmeni, kursiyer kadınlarla birlikte sağlık çalışanları için koruyucu önlük üretimine başladı.

Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikiyorlar

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 2 giyim öğretmeni, kursiyer kadınlarla birlikte sağlık çalışanları için koruyucu önlük üretimine başladı. 300 önlük dikmeyi hedefleyen kadınlar, ilk aşamada diktikleri 40 önlüğü sağlık çalışanlarına teslim etti.

Pandemi nedeniyle bazı kursların iptal edildiği Burhaniye Halk Eğitim Merkezi'nde giyim öğretmenleri boş durmuyor. Okullardaki öğretmen ve öğrenciler için yaklaşık 10 bin maske üreten Özlem Tezcan ve Gülsüm Ak, şimdi de Burhaniye Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları için koruyucu önlük üretimine başladı. Tezcan ve Ak'a kursiyer kadınlar da destek oluyor. 300 koruyucu önlük üretmeyi planlayan kadınlar, ilk aşamada 40 önlüğü dikip, yetkililere teslim etti. Sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladıklarını söyleyen giyim öğretmeni Gülsüm Ak, "Ürettiğimiz maskeleri öğretmen ve öğrencilere dağıttık. Daha sonra da, kıymetli sağlık çalışanlarımız hastanede önlüklerinin yeterli olmadığını belirterek bizden önlük dikmemizi istediler. Bizde gerekli malzemeleri temin ettikten sonra atölyemizde Covid-19 ile mücadele sırasında kullanılacak olan önlüklerin üretimine başladık. Şu anda bu önlükleri arkadaşlarla birlikte üretmekteyiz. Sağlık çalışanlarına kolay gelsin diyoruz. 300 önlük dikmeyi hedefledik" dedi.

Kursiyer Fatma İbiş de "Zor bir süreçten geçiyoruz. Allah sağlık çalışanlarının hepsine kolaylık versin. Bizim de bir katkımız olursa mutlu oluruz" diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür ve çalışanlarına teşekkür eden Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Burak Kömürcü ise, "Pandemi polikliniğimizde, serviste ve yoğun bakımlarda kullandığımız kişisel koruyucu ekipmanlardan olan önlüklerimizi bizler için dikiyorlar. İlk partisini teslim ettiler ve dikmeye devam edecekler. Kendilerine, sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum. Pandemi ile topyekün mücadelenin güzel bir örneğini teşkil ettiler" dedi.

Kaynak: DHA
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Burhaniye Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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