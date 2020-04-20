Sağlık çalışanlarına lezzetli destek - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü görevlileri, toplum sağlığını korumak için haftalardır büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını için kolları sıvadı, mutfağa girdi.



Yaşar Üniversitesi, korona virüsü salgını ile canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmayı sürdürüyor. Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), bu kapsamda hastanelerde görev yapan doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları için gönüllü olarak koruyucu yüz maskesi üretirken, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde de İzmir'de vefakarca ve başarıyla görev yapan sağlık ordusu için lezzetli kekler ve kurabiyeler hazırlanıyor. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, Mutfak Şefi Emre Şimşek ve Şef Yardımcısı Ege Özuysal tarafından gerçekleştirilen katkı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer'in desteğiyle sürdürülüyor.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, "Gece-gündüz demeden, hepimizin sağılığı için canlarını hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmek temel amacımız. Onları alkışlamanın yanı sıra destek için neler yapabileceğimizi düşünüp eşsiz mücadeleleri için bir teşekkür etme biçimi olarak mutfağa girip lezzetli kurabiyeler ve kekler hazırlayarak moral vermek istedik. Böyle zor bir dönemde, topluma karşı sorumluluğumuzun her zamankinden çok daha büyük olduğunun farkındayız. Sağlık çalışanlarımızın yorgunluklarını bir nebze olsun dindirebilmek ve onlara moral vermek en büyük mutluluğumuz olacak" dedi.



Hazırlanan ilk parti kurabiyeler ve kekler ilgililere teslim edilirken, bu katkının devam edeceği belirtildi. - İZMİR