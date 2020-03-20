Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler Yaktıkları meşaleler eşliğinde sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladılar Denizli'de bir grup vatandaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısına...

Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler

Yaktıkları meşaleler eşliğinde sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladılar

DENİZLİ - Denizli'de bir grup vatandaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısına yaktıkları meşaleler eşliğinde alkışları ile destek verdi.

Yurt genelinde korona virüs vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızın sesi yarın, ertesi gün aynı saatte tekrar duyulsun" çağrısına Denizlili vatandaşlarda duyarsız kalmadı. Çağrıya en güzel destek ise Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesindeki vatandaşlardan geldi. Mahalledeki bir sitenin sakinleri saatler 21.00'ı gösterdiğinde bahçelerinde meşaleler yakıp alkışlar ile sağlık çalışanlarına destek verdi. Site sakinleri 1 dakika boyunca sağlık çalışanları için alkış tuttu. Site sakinlerinin bazıları balkonlardan bazıları ise sokakta sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.

Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

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