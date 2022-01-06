Sağlık çalışanlarına moral desteği veren 'ortak harekete' 'sağlık iletişimi' ödülleri - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları için "Aktif Destek Hareketi" isimli proje, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Pharmactive öncülüğünde, geçtiğimiz yıl hayata geçirildi. Proje kapsamında ilaç sektörü dışında, farklı sektörlerden 12 marka bir araya gelerek güçlerini birleştirdi. Aktif Destek Hareketi bu kapsamda 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Pharmactive İlaç'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve çeşitli sektörlerden çok sayıda markanın destek verdiği Aktif Destek Hareketi ile kamu hastanelerinde beş "Aktif Oda" açıldı. Proje kapsamında ilaç sektörü dışında farklı sektörlerden 12 marka bir araya gelerek güçlerini birleştirdi.

İLK ÖDÜL ATUDER'DEN

Sağlık çalışanlarına moral ve destek vermeyi amaçlayan hareket kapsamında konforlu ve motive edici bir atmosfer oluşturmak amacıyla 5 kamu hastanesinde "Aktif Oda" isimli odalar kullanıma sunuldu.

Aktif Destek Hareketi projesi, ilk olarak Türkiye genelinden yaklaşık 1000 acil hekiminin katıldığı 14-17 Ekim 2021 tarihinde Antalya'da gerçekleşen 17'nci Ulusal Acil Tıp Kongresi'nde Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından özel ödüle layık görüldü.

COVID-19 ÖZEL ÖDÜLÜ

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi ayrıca "Golden Pulse Awards Covid-19 Mücadelesi Özel Ödülü"yle de onurlandırıldı. 5 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da düzenlenen gecede, ödülü Pharmactive İlaç Kıdemli Ürün Müdürü ve Aktif Destek Hareketi Proje Lideri Sinem Yetiş aldı. Pharmactive İlaç Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, "Tüm sağlık çalışanları daha önce olduğu gibi içinde bulunduğumuz pandemi döneminde de toplum sağlığı için en ön cephede mücadeleyi sürdürüyor. Ne kendilerine zaman zaman gösterilen anlamsız ve üzücü şiddet hareketleri ne de farklı olumsuzluklar; bu fedakarlar ordusunun, hayatları pahasına ortaya koydukları, insanlık için çalışmalarını engelleyemiyor. Bizler onlara moral desteği veriyoruz" dedi.

"GÜCÜNÜZ GÜCÜMÜZ"

Pharmactive İlaç Kıdemli Ürün Müdürü ve Aktif Destek Hareketi Proje Lideri Sinem Yetiş ise pandeminin ilk döneminde çok kıymetli isimleri kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını ve her birini şükran ve rahmetle andıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın fedakarca verdiği bu kutsal mücadelede, biz başka ne yapabiliriz diye düşündük ve doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirebilmek için 'Gücünüz Gücümüz' mottosuyla 'Aktif Destek Hareketi'ni başlattık. Bu projede Pharmactive dışında, farklı alanlarda faaliyet gösteren, biz dahil 12 marka, sağlık çalışanlarımız için güçlerimizi birleştik. Proje ile beş kamu hastanesinde sağlık çalışanlarının kullanabileceği 5 Aktif Oda'nın hazırlanmasına katkı sağladık. "Aktif Oda"da sağlık çalışanlarının gün içinde yorgunluk atabilmeleri için konforlu ve motive edici bir atmosfer oluşturuldu" diye konuştu.

DESTEKÇİLER

Pharmactive'in öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, Türkiye'nin önde gelen markaları gönüllü destek verdi. Zoom/TPU Mimarlık'ın ana sponsorluğunda, Filli Boya, Tarkett Parke, Lenovo, Evistanbul, Tepta Aydınlatma, Ted Elektrik Mühendislik, Coffee Headquarters, Migros, Dalla Corte ve Promocup Aktif Oda'nın hayata geçmesinde katkı sağladılar.