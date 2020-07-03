Sağlık çalışanlarına moral olsun diye yapılan resimler hastanede sergilendi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına moral olsun diye yapılan resimler hastanede sergilendi

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla başlatılan proje kapsamında farklı illerden gönderilen 100 resim, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde sergilendi.

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla başlatılan proje kapsamında farklı illerden gönderilen 100 resim, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde sergilendi.

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var

ADÜ Aydın Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Saadet Nihal Coşkun ve başhekimlikte planlama birim personeli olarak çalışan Ebru Alptekin, sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla hastane içinde resim açmak istedi.

Başhekimliğin onayı doğrultusunda başlatılan çalışmada, projenin hastanenin resmi sitesinde ve sosyal medyada duyurulmasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden 100 kişi kendi yaptığı eserleri gönderdi.

Gönderilen resimler, hastane koridorlarında açılan "Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi" ile beğeniye sunuldu. Sergide doğa teması başta olmak üzere portre resimler yer alıyor.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında sağlık çalışanlarına moral olması için gönderilen resimlerin bundan sonra hastane koridorlarında sergileneceğini belirtti.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok emek harcadığını dile getiren Ünüvar, "Projeyi devam ettirip hastanenin tüm duvarlarına resimleri asmayı planlıyoruz." dedi.

Ebru Alptekin ise kendisinin de resimle uğraştığını, projenin sağlık çalışanlarına moral olduğunu söyledi.

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sağlık çalışanlarına moral olsun diye yapılan resimler hastanede sergilendi - Son Dakika

Son Dakika

17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
20:28
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
18:53
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 22:01:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına moral olsun diye yapılan resimler hastanede sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]