Sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

BURSA - Yenişehir ilçesinde protokol mensupları, Devlet Hastanesi çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kaymakam Suat Seyitoğlu, "Yenişehir Devlet Hastanesi çalışanları, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık çalışanlarımız gerçekten canla başla pandemiye karşı ciddi derecede mücadele etmektedirler. Başhekimden, başhemşireden, hemşiresine, yardımcı personeline kadar büyük bir gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. Bizler de garnizon komutanımız, belediye başkanımız, ilçe emniyet müdürümüz olmak üzere bu arkadaşlarımıza yardımcı olmak, motivasyonlarını yüksek tutmak için buraya gelmiş bulunduk. Gazetecilerimiz de sağlık çalışanlarımıza Yenişehir'in meşhur helvasını getirip jest yaptılar. Burada moral ve motivasyona gerçekten ihtiyaç var. Sağlık çalışanlarımızı el üstünde tutmamız gerekiyor. Bizlere düşen onlara yük olmak değil onların işlerini kolaylaştırmak. Dolasıyla kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda tutunduğumuz tek dal bilim ve değerli sağlık çalışanlarımızdır" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Kalendar Durmaz, "Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, sayın ilçe protokolüne bize bu pandemi sürecinde yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarını ve bize destek olmalarını diliyorum" dedi.