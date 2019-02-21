Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanlarına Motivasyon Eğitimi

Sağlık Çalışanlarına Motivasyon Eğitimi

37 dakika önce

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Ar-GE biriminin organizasyonuyla Sorgun'da sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi verildi.

Sağlık Çalışanlarına Motivasyon Eğitimi, System.String[]
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Ar-GE biriminin organizasyonuyla Sorgun'da sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi verildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından 'Mutlu Edersen Mutlu Olursun Projesi' kapsamında etkili iletişim eğitiminden sonra ikinci bölümü oluşturan motivasyon eğitiminde motivasyon çeşitleri, motivasyonunda ihtiyaçların önemi, bakış açısı, ekip ruhu anlatıldı.

Öğrenme tasarımlarıyla yapılan eğitimde ekip ruhu ve iletişimin de önemini vurguladıklarını belirten İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz,"İl genelinde sağlık çalışanlarımızla gönüllü katılımlarıyla başlattığımız proje altı bölümden oluşuyor. Her ay farklı konularla iletişimin sağlık hizmetlerinde önemini vurgulayarak farkındalık oluşturmak istedik. İletişim eğitimleri bir süreçtir. Bir iki eğitimle başarı sağlanabilecek bir durum söz konusu değildir. Amacımız meslektaşlarımızda kalplerinde ve beyinlerinde bir farkındalık oluşturmaktır. Başarı onların isteği ile tamamlanacak bir süreçtir. Motivasyonu yüksek olmayan bir insanın iletişim için çaba harcayacağı da düşünülemez. Motivasyon eğitimlerini ikinci bölümde yer vermemizin nedeni de budur. Motivasyon bireysel olarak değişmektedir. Eğitimde; öğrenim tasarımlarından oyunlar ve rol model teknikleri kullandığımız için katılımcılar etkin katılımlarıyla kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebiliyor. Böylelikle fikir tartışması sonucunda bakış açımız da değişmiş oluyor." dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:19 Kaynak: İHA

Sorgun, İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat, Güncel
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