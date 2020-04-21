Sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık desteği veriyor - Son Dakika

İZMİR'de iki kolu ve bir bacağı olmayan Psikolog İlknur Peder, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, online psikolojik danışmanlık desteği veriyor.

Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan Psikolog İlknur Peder, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla online psikolojik danışmanlık desteği vermeye başladı. Peder, doktor, hemşire ve sahada görevli olan diğer sağlık çalışanlarına 2 haftadır ücretsiz online terapi desteği sağlıyor. Sağlık çalışanlarının kendi hayatlarını riske atarak vatandaşlar için çabaladığını hatırlatan Peder, "Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımız ciddi bir çaba içerisindeler. Kendi aile düzenlerini, çocuklarını ve aile büyüklerini bir kenara bıraktılar. Hayatlarını riske atarak bizler için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bunu gördüğüm için evde oturup, olan biteni izlemek beni kötü hissettirdi. Evde kalmaya çalışıyoruz, ancak 'bir şey yapmalıyım, benim de çorbada tuzum olmalı' diye düşündüm. Bu yüzden sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz online psikolojik danışmanlık desteği vermeye başladım. 2 haftadır bu hizmeti sunuyorum. İzmir dışından da destek alan danışanlarım var. Danışanlarım içerisinde doktor, hemşire ve sahada aktif çalışan diğer sağlık çalışanlarımız mevcut" dedi.

'BU ZOR GÜNLERDE BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ'

Sağlık çalışanlarının takdire şayan bir mücadele içinde olduğunu söyleyen Peder, elinden geldiğince onlara destek olmaya çalıştığını belirterek, "Tepkiler gayet olumlu. Onlar takdire şayan bir mücadele içindeler, ben de onlara elimden geldiği desteği vermeye çalışıyorum. Bu çalışmayı yaptığım için kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Umarım yardımcı olabiliyorumdur. Keşke daha fazla katkıda bulunabilsem. Bu zor günlerde birbirimize destek olmalıyız. Yetkililerin ve gönüllülerin bu süreçte yapacağı çok şey var. Bir ev kadını komşusuna çorba pişirip götürebilir. Bir psikolog bu şekilde destek olabilir. Mesleğimiz, bilgimiz ve maddi imkanlarımız doğrultusunda birbirimize şefkatle destek olursak bu sürecin üstesinden kolaylıkla gelebiliriz" diye konuştu.

'BAŞKALARINA NE GİBİ YARDIMLAR YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNMELİYİZ'

Bu süreç içerisinde uyulması gerektiğini vurguladığı önerilerini de sıralayan Peder, şunları kaydetti:

"Biz evde kalanlar, öncelikle bu dönemi fırsata çevirmeliyiz. Okuduğumuz kitaplara, izlemek istediğimiz filmlere, meditasyon yapmaya, sanatla ilgilenmeye ve müzik dinlemeye şu an istediğimiz kadar zaman ayırabiliriz. Online görüşmeyle dahi olsa sevdiklerimize vakit ayırabiliyoruz. Hobilerimize yoğunlaşabiliyoruz. Bu süreçte zihinsel faaliyetlere konsantre olmakta zorlanabiliriz. Çünkü belirsizlik insanın dikkatini dağıtan bir faktör. Bu sürecin ne zaman biteceğini bilmediğimiz için bizleri zihnen rahatsız ediyor. Bu yüzden yazı yazmaya ve zihinsel üretkenliği geliştirecek faaliyetlere yönelmeliyiz. Evde spor faaliyetlerine de zaman ayırmalıyız. Dans da edebilirsiniz. Sevdiklerimizle fiziksel mesafemiz olabilir ama bu duygusal mesafe olması anlamına gelmiyor. Onları arayıp sorarak pozitif anlamda kendinizi güçlendirebilirsiniz. İyilik hareketlerinin içerisinde olmak da faydalı olacaktır. 'Başkalarına ne gibi yardımlar yapabilirim' diye düşünmeliyiz."