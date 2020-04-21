Sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık desteği veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık desteği veriyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık desteği veriyor

6 saat önce

İZMİR'de iki kolu ve bir bacağı olmayan Psikolog İlknur Peder, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, online psikolojik danışmanlık desteği veriyor.

Sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık desteği veriyor, System.String[]

İZMİR'de iki kolu ve bir bacağı olmayan Psikolog İlknur Peder, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, online psikolojik danışmanlık desteği veriyor.

Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan Psikolog İlknur Peder, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla online psikolojik danışmanlık desteği vermeye başladı. Peder, doktor, hemşire ve sahada görevli olan diğer sağlık çalışanlarına 2 haftadır ücretsiz online terapi desteği sağlıyor. Sağlık çalışanlarının kendi hayatlarını riske atarak vatandaşlar için çabaladığını hatırlatan Peder, "Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımız ciddi bir çaba içerisindeler. Kendi aile düzenlerini, çocuklarını ve aile büyüklerini bir kenara bıraktılar. Hayatlarını riske atarak bizler için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bunu gördüğüm için evde oturup, olan biteni izlemek beni kötü hissettirdi. Evde kalmaya çalışıyoruz, ancak 'bir şey yapmalıyım, benim de çorbada tuzum olmalı' diye düşündüm. Bu yüzden sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz online psikolojik danışmanlık desteği vermeye başladım. 2 haftadır bu hizmeti sunuyorum. İzmir dışından da destek alan danışanlarım var. Danışanlarım içerisinde doktor, hemşire ve sahada aktif çalışan diğer sağlık çalışanlarımız mevcut" dedi.

'BU ZOR GÜNLERDE BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ'

Sağlık çalışanlarının takdire şayan bir mücadele içinde olduğunu söyleyen Peder, elinden geldiğince onlara destek olmaya çalıştığını belirterek, "Tepkiler gayet olumlu. Onlar takdire şayan bir mücadele içindeler, ben de onlara elimden geldiği desteği vermeye çalışıyorum. Bu çalışmayı yaptığım için kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Umarım yardımcı olabiliyorumdur. Keşke daha fazla katkıda bulunabilsem. Bu zor günlerde birbirimize destek olmalıyız. Yetkililerin ve gönüllülerin bu süreçte yapacağı çok şey var. Bir ev kadını komşusuna çorba pişirip götürebilir. Bir psikolog bu şekilde destek olabilir. Mesleğimiz, bilgimiz ve maddi imkanlarımız doğrultusunda birbirimize şefkatle destek olursak bu sürecin üstesinden kolaylıkla gelebiliriz" diye konuştu.

'BAŞKALARINA NE GİBİ YARDIMLAR YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNMELİYİZ'

Bu süreç içerisinde uyulması gerektiğini vurguladığı önerilerini de sıralayan Peder, şunları kaydetti:

"Biz evde kalanlar, öncelikle bu dönemi fırsata çevirmeliyiz. Okuduğumuz kitaplara, izlemek istediğimiz filmlere, meditasyon yapmaya, sanatla ilgilenmeye ve müzik dinlemeye şu an istediğimiz kadar zaman ayırabiliriz. Online görüşmeyle dahi olsa sevdiklerimize vakit ayırabiliyoruz. Hobilerimize yoğunlaşabiliyoruz. Bu süreçte zihinsel faaliyetlere konsantre olmakta zorlanabiliriz. Çünkü belirsizlik insanın dikkatini dağıtan bir faktör. Bu sürecin ne zaman biteceğini bilmediğimiz için bizleri zihnen rahatsız ediyor. Bu yüzden yazı yazmaya ve zihinsel üretkenliği geliştirecek faaliyetlere yönelmeliyiz. Evde spor faaliyetlerine de zaman ayırmalıyız. Dans da edebilirsiniz. Sevdiklerimizle fiziksel mesafemiz olabilir ama bu duygusal mesafe olması anlamına gelmiyor. Onları arayıp sorarak pozitif anlamda kendinizi güçlendirebilirsiniz. İyilik hareketlerinin içerisinde olmak da faydalı olacaktır. 'Başkalarına ne gibi yardımlar yapabilirim' diye düşünmeliyiz."


Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:16 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 16:48:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık desteği veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]