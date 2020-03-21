Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis

25 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu.

Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu. Açıklamada, "Yarın sabahtan itibaren Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarımıza özel otobüs tahsis edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın kurum kimliklerini göstererek binecekleri otobüslerimizin flamalarında 'Sağlık Çalışanları Servisi' yazacaktır" denildi. - ANKARA

Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:22 Kaynak: İHA

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