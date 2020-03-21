Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis
25 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu. Açıklamada, "Yarın sabahtan itibaren Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarımıza özel otobüs tahsis edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın kurum kimliklerini göstererek binecekleri otobüslerimizin flamalarında 'Sağlık Çalışanları Servisi' yazacaktır" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:22 Kaynak: İHA
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