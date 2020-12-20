Sağlık çalışanlarına 'portakal' dopingi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına 'portakal' dopingi

AYDIN - Aydın'da portakal üreticileri tarafından bağışlanan 250 kasa portakal, Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı gönüllüleri tarafından toplanarak sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Aydınlı üreticiler, korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için C vitamini deposu portakal bağışladı. Aydın'ın Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'ndeki portakal üreticileri tarafından bağışlanan portakallar Türk Kızılay Aydın İl ve Nazilli İlçe Başkanlığı gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından dalından toplanarak kasalara yerleştirildi. Bağış için adeta birbirleri ile yarışan üreticilerden toplanan 250 kasa portakal, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere hastane yöneticilerine teslim edildi. Portakalların bir kısmı da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Türk Kızılay Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Şahin Mezkit, "Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız ile birlikte bir kısmı sağlık çalışanlarına, bir kısmı da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere 250 kasa portakal toplandı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan bir günde evlerinde oturmak yerine bizlerle birlikte hayra vesile olmak için burada bulunan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bugün bir hayırsever vatandaşımızın bahçesinden portakalları toplamak için gelmiştik. Diğer üreticilerimiz de hayra ortak olmak isteyince bir kamyon dolusu portakal topladık. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki güzel yürekli insanlar var" dedi.

Gün boyunca portakalları kendi elleri ile tek tek toplayan Türk Kızılay gönüllüsü Nur Seda Kızıltaş, "Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az. Sağ olsunlar portakal üreticilerimiz de hem sağlık çalışanlarını hem de ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadılar. Kendilerine teşekkür ederim. İnşallah kısa zamanda korona virüs salgınından başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya kurtulur ve eski günlerimize döneriz" diye konuştu.