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Sağlık çalışanlarına saldıranlar hastanedeki zararı karşılamış - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına saldıranlar hastanedeki zararı karşılamış

28.05.2021 13:06
Sağlık çalışanlarına saldıranlar hastanedeki zararı karşılamış, System.String[]

ANKARA'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin davada tutuksuz 5 sanığın hastanedeki 2 bin liralık zararı karşıladığı ortaya çıktı.

ANKARA'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin davada tutuksuz 5 sanığın hastanedeki 2 bin liralık zararı karşıladığı ortaya çıktı. Duruşma, dinlenmeyen tanığın dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesine karar verilerek ertelendi.

Geçen yıl 21 Eylül'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan Ahmet Öztaş, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede Fırat ve Ahmet Öztaş'ı görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak korunmaya çalıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan sanıklardan tutuklu olan 3'ü de ilk duruşmada tahliye edildi.

3'ÜNCÜ DURUŞMA

Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasında tutuksuz sanıklar, Mehmet Sadık Özel, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ile Fırat Öztaş hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Mehmet Sadık Özel, Muhammed Devran Özel ve Soykan Kamay'ın avukatı Kemal Bayram'ın mazeret vererek, duruşmaya katılmadığını bildirdi. Gelen evrakı okuyan mahkeme heyeti, Sağlık Bakanlığı'nın hastanede saldırı sırasında oluşan 2 bin lira olarak bildirdiği zararın sanıklar tarafından karşılandığına yönelik banka makbuzlarının dosyaya geldiğini belirtti. Sanıkların tamamı, önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlarını talep etti. Avukat, Kemal Bayram'ın mazeretini kabul eden mahkeme, dinlenmeyen tanığın dinlenmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Sağlık çalışanlarına saldıranlar hastanedeki zararı karşılamış
Sağlık çalışanlarına saldıranlar hastanedeki zararı karşılamış
Sağlık çalışanlarına saldıranlar hastanedeki zararı karşılamış
Sağlık çalışanlarına saldıranlar hastanedeki zararı karşılamış

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Sadık, Ankara, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına saldıranlar hastanedeki zararı karşılamış - Son Dakika


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