Sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanma, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Şüphelilerden Soykan K.'nin savcıya verdiği ifadede, "Ölüm haberini alınca acilin kapısına bir yumruk attım. Sağlık çalışanlarına bir şey yapmadım" dediği öğrenildi. Şüpheli Muhammet Devran Ö.'nün, "Öldüğü kişi halamın oğlu olur. Öldüğü bilgisi gelince akrabalarla hastaneye gittik. Herhangi bir şey yapmadım" ifadesini verdiği kaydedildi. Şüpheli Mehmet Sadık Ö.'nün ise "Ölüsünü görmek istedik. Herhangi bir taşkınlık yapmadık" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Soykan K. ve Muhammet Devran Ö.'nün "görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanması, diğer şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ve suça sürüklenen çocuk Berat O.'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. - ANKARA