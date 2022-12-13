Saldırdığı sağlık çalışanları kalp krizi geçiren kişiyi hayata döndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Saldırdığı sağlık çalışanları kalp krizi geçiren kişiyi hayata döndürdü

13.12.2022 20:44

Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde bir grup hasta yakını serumu geç getirdiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Taşlı sopalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralanırken bu sırada kalp krizi geçiren bir saldırgan acil müdahale ile hayata döndürüldü. Şiddet anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine geldi. Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE 3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Bozkurt yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi geçirdi; acil müdahale ile hayata döndürüldü

SALDIRDIĞI SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Olay sırasında kavga eden gruptan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin doktorları yaptı. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TAŞ VE SOPAYLA SALDIRDILAR

3 sağlık ve 2 güvenlik görevlisinin darp edilme anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğramaları ve bir kişinin çantasındaki taşı çıkarıp fırlatması yer aldı.

Sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi geçirdi; acil müdahale ile hayata döndürüldü

"DIŞARIDAN HASTANEYE TAŞLARLA GELİYORLAR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, yapılan saldırının tüm sağlık camiasına yapıldığını ve kendilerini derinden yaraladığını belirterek, şöyle konuştu: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde bir hasta ve yakınları sağlık personellerimize saldırı gerçekleştirdi. Kadın bir hasta dahiliye polikliniğinde ayaktan sağlık hizmetini alıyor. Doktorumuz kendisine bulantısı nedeniyle serum öneriyor. Acildeki gözlem odasına serum takılmak üzere gelen hasta diğer hemşirelerimizin bebek bir hastaya serum taktığı sırada, 'Benim serumun nerede kaldı?' diyor. Hemşire hanımımıza darp girişiminde bulunuyor. Yanındaki 15 yaşında bir çocuk da hemşirenin sırtına yumrukla vuruyor. Sonra 23-24 yaşlarındaki yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz, gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor. Dışarıdan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafatasında kırık mevcut şu anda. 2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor taş nedeniyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydana geliyor."

4 GÖZALTI

Olayın ardından hastanede beyaz kod verilirken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
'Serumu geç getirdi' iddiasıyla sağlık çalışanlarına taşlı, sopalı saldırı anı kamerada: 7 yaralı 'Serumu geç getirdi' iddiasıyla sağlık çalışanlarına taşlı, sopalı saldırı anı kamerada: 7 yaralı Gaziantep'te 20 öğrenci ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı Gaziantep'te 20 öğrenci ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı

Kalp Krizi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırdığı sağlık çalışanları kalp krizi geçiren kişiyi hayata döndürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:08 Galatasaray öne geçtiği hazırlık maçında İtalya devine kaybetti
19:54 EXPO 2028, Malatya'ya vizyon katacak
19:57 Kemal Kılıçdaroğlu partisinin asgari ücret zammı önerisini ince bir göndermeyle paylaştı
19:53 Dünyanın konuştuğu olay! İranlı futbolcu idamla yargılanacak
19:35 Sosyal medyada gündem olan video! Görüntünün devamında sizce ne oldu?
19:20 Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran EYT mesajı: 2023'e masamızdan bunu kaldırarak gireceğiz
19:13 Beşiktaşlı Josef de Souza'dan çok konuşulacak itiraflar! Ayrılmak istediğini söylemişti
19:09 Saldırdığı sağlık çalışanları kalp krizi geçiren kişiyi hayata döndürdü
18:33 Site otoparkında korkunç olay! Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu
15:28 Seyir halindeyken şoförü silahla vurulan minibüs araziye uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 20:48:44. #1.11#
SON DAKİKA: Saldırdığı sağlık çalışanları kalp krizi geçiren kişiyi hayata döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement