Antalya'da, müzik öğretmeni Gökhan Heparslan, yazıp seslendirdiği şarkı ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına moral oldu.

Sağlık Bakanlığının "Evde kal Türkiye" çağrılarına destek için evinde kalan Aksu Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Heparslan, fedakar sağlık çalışanları için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Moral vermek istediği sağlık çalışanlarına en iyi hediyenin yazacağı ve seslendireceği bir şarkı olacağını düşünen Heparslan, "Birleşşin Eller" adını verdiği şarkıyı yazdı.

"Sağlıkçılar hep önde, kalplerimiz birlikte. Değmesin kalplere en derinden acı bile. Seviyoruz sizi çok seviyoruz. Mutlu olsun sevenler, birleşsin bütün eller. Ayrılmasın gönüller, gülsün hep ağlayan yüzler." sözlerinden oluşan şarkıyı seslendiren Heparslan, sağlık çalışanlarının fotoğraflarından da klip hazırladı.

Okulun sayfasından ve sosyal medyadan paylaşılan şarkı, kısa sürede beğeni topladı.

- "Sağlıkçılara küçük bir hediyem olsun istedim"

Heparslan, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele döneminde sağlık çalışanlarının çok yoğun çaba sergilediğini söyledi.

Bu dönemde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine değinen Heparslan, tedbirlere uyulduğunda her şeyin daha çabuk yoluna gireceğini ifade etti.

Evde kalarak güzel işlerin ortaya çıkabildiğini anlatan Heparslan, sağlık görevlilerine yardımcı olmak için insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini dile getirdi.

Heparslan, sağlıkçılara moral ve motivasyon olması için şarkıyı besteleyip seslendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımız kim bilir nelerle uğraşıyor, neler yapıyor. Onların çok büyük özverili çalışmalarını düşünerek hareket ettim. Sağlıkçılara küçük bir hediyem olsun istedim. Eserin müziği babam Doğan Heparslan'a ait. Şarkıyı sağlık sektöründen emekli olan ablama dinlettim mutlu oldu, tanıdık doktor arkadaşları da keyif aldılar. Daha önce de 112 Farkındalık Günü kapsamında tiyatro eseri ortaya çıkardım. Evde kalarak da öğrencilerime EBA üzerinden müziksel etkinlikler düzenliyorum."