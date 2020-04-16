Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

19 dakika önce

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı Çekmeköy Devlet Hastanei'nde gece görev yapan sağlık çalışanlarına belediyeden çorba ikramı Korona virüs mücadelesinde en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına destek her gün çığı gibi büyüyor.

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Çekmeköy Devlet Hastanei'nde gece görev yapan sağlık çalışanlarına belediyeden çorba ikramı

İSTANBUL - Korona virüs mücadelesinde en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına destek her gün çığı gibi büyüyor. Çekmeköy Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarına her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Çekmeköy Belediyesi ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılar için harekete geçti. Belediye, korona virüs salgını nedeniyle yoğun olarak çalışan ve ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının ev hasretini dindirebilmek için Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde gece mesaisinde görev yapan yüz sağlık personeline her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor. Hazırlanan çorbalar belediye ekipleri tarafından hastaneye götürülerek kapalı kaselere konularak çalışan sağlık personellerine ikram ediliyor. Bu uygulamadan sağlık çalışanlarınında oldukça memnun olduğu görülüyor.

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Çekmeköy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:33 Kaynak: İHA

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