Sağlık çalışanlarına şiddet davasında 4 sanığa hapis ve para cezası

ANKARA'da, hastanede sosyal mesafe uyarısı yapan hemşire, doktor ve güvenlik görevlilerini darbederek tehdit ettikleri suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 4 sanıktan 1'ine 9 ay 10 gün, 3'üne 8 ay 10'ar gün hapis ve adli para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Geçen yıl 28 Kasım'da meydana gelen olayda Sefa Yusuf Selbi, arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte, rahatsızlanan annesini Ankara'da özel bir hastaneye götürdü. Sefa Yusuf Selbi, hastanede işlemler sürerken sosyal mesafeye uyması için uyarıda bulunan hemşireye tepki gösterip, tehdit ve hakarette bulundu. Sefa Yusuf Selbi, tartışmanın uzaması üzerine arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte sağlık çalışanlarını darbetti, hastanede bulunan bazı tıbbi cihazlara zarar verdi. Sağlık çalışanlarının yardım istemesi üzerine hastaneye gelen polise de direnen Sefa Yusuf Selbi, Süleyman Kıymaz, İsmail Aydın Kıymaz ve Mertcan Kıymaz, gözaltına alındı. Selbi ile Süleyman Kıymaz, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, İsmail Aydın Kıymaz ve Mertcan Kıymaz adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 kişi de itiraz üzerine yaklaşık 1,5 ay sonra tahliye edildi.