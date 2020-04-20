Sağlık çalışanlarına teşekkür konseri - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına teşekkür konseri
6 saat önce
Yunanistan Devlet Radyo ve Televizyonu ERT'nin orkestrası, pandemi hastanesi olarak ilan edilen ve ülkenin en büyük devlet hastanelerinden biri olan Atina'daki Evangelismos hastanesinin avlusunda, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden doktorlara...
Yunanistan Devlet Radyo ve Televizyonu ERT'nin orkestrası, pandemi hastanesi olarak ilan edilen ve ülkenin en büyük devlet hastanelerinden biri olan Atina'daki Evangelismos hastanesinin avlusunda, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden doktorlara teşekkür konseri verdi. Sağlık çalışanları ve hastalar, konseri hastanenin balkonlarından izledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:43 Kaynak: AA
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