Sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçları ücretsiz - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçları ücretsiz
6 saat önce
Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek.
Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek.
Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek. Otobüsleri kullanmaya başlayan Atatürk Şehir Hastanesi sağlık personeli hatıra fotoğrafı çektirerek Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
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