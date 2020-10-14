Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz

14.10.2020 18:26

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Komisyon Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Komisyon Toplantısı'nda sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz seyahat etmesini içeren madde, komisyon üyelerinin oy...

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Komisyon Toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Komisyon Toplantısı'nda sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz seyahat etmesini içeren madde, komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Komisyon Toplantısı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 61 gündem ve 2 gündem dışı madde olmak üzere toplam 63 maddenin görüşüldüğü komisyon toplantısında maddeler ilgili komisyonlarda görüşülerek meclise havale edildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, "Kamu ve Özel Sektöre Ait Tüm Sağlık Çalışanı Personellerinin 31 Aralık Tarihine Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Yararlandırılması Teklifi" komisyon üyelerinin görüşüne sunuldu. Maddenin başında konuşan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, "Korona virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz taşıma konusuyla alakalı istifade etmeleriyle gündem maddesinin görüşülmesini istiyorum" dedi.

Konu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, "Cumhurbaşkanlığı kararının meclis kararı ile karar altına alınması gerekiyor. Daha önceki kararda ücretsiz ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma hatlarında 31 Ağustos tarihine kadar bu süre verilmişti. 2909 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınması 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Bizim de bu konuyu yerel olarak mecliste kararlaştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Madde, gerekli açıklamaların ardından komisyon üyelerinin kabulüne sunuldu. Söz konusu madde komisyondan oy birliği ile geçerek, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz - Son Dakika


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