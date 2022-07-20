Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol altına alma' eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol altına alma' eğitimi

20.07.2022 11:04
Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol altına alma' eğitimi

DİYARBAKIR'da Ju Jitsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul Görevlisi Mücahit Yılmaz (30), sağlık çalışanlarına ücretsiz yakın savunma eğitimi vermeye başladı.

DİYARBAKIR'da Ju Jitsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul Görevlisi Mücahit Yılmaz (30), sağlık çalışanlarına ücretsiz yakın savunma eğitimi vermeye başladı. Yılmaz, "Biz sağlık çalışanlarına, şiddete şiddetle karşılık vermeyi öğretmiyoruz. Saldırganı kontrol altına almayı öğretiyoruz. Böylelikle ortamda güvenlik alanı oluşmasını hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'de özellikle son dönemde artan sağlık çalışanlarına şiddet haberlerinin ardından Diyarbakır'da yaşayan Ju Jitsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul Görevlisi Mücahit Yılmaz, sağlıkçılara ücretsiz eğitim vermeye başladı. Yılmaz, sağlık çalışanlarına uğradıkları saldırıyı bertaraf ederek, her koşulda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrettiklerini söyledi.

Sağlıkta şiddete sessiz kalamadığını ve destek amaçlı eğitim programını düzenlediğini ifade eden Yılmaz, "Sağlık çalışanlarına gönüllü olarak ücretsiz savunma seminerleri ve uygulamalı dersleri vermekteyiz. Biz sağlık çalışanlarına şiddete şiddetle karşılık vermeyi öğretmiyoruz. Saldırganı kontrol altına almayı öğretiyoruz. Böylelikle ortamda güvenlik alanı oluşmasını hedefliyoruz. Krav maga, pars taktikleri gibi yakın savunma eğitimleri veriyoruz. Programlarımızı bu şekilde düzenledik. Emniyet personeline ve askeri personele de eğitim veriyoruz" diye konuştu.'BENİM DE BAŞIMA GELEBİLİR'

Ücretsiz eğitim programına katılan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Uçar (21), "Şu anda sağlık çalışanlarına yönelik artan bir şiddet var. Bunun önüne geçmek için bu kursa geldim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yakın savunmada bütün hareketleri öğreniyoruz. Bıçak saldırısında, yumruklu saldırılarda ve her koşulda nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Her derste yeni hareketler öğrenmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.


YORUMLAR
500
Türk pul biberi, 93 ülkenin mutfağında yemekleri lezzetlendirdi Türk pul biberi, 93 ülkenin mutfağında yemekleri lezzetlendirdi Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor
Kaynak: DHA

Mücahit Yılmaz, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol altına alma' eğitimi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
10:58 Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu
10:57 Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek
10:50 Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı
10:38 Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşandı
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol altına alma' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement