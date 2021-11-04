Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hizmeti yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika

İlgili konu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemize ait kırmızı renkli otobüsler ile elektrikli otobüslerden sağlık çalışanlarımız 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak faydalanmaya devam edecek "ifadelerinde bulunuldu.

Özellikle pandemi döneminde toplum sağlığı için topyekûn bir savaşın içinde mücadele eden sağlık emekçilerine verilen ücretsiz ulaşım hizmeti Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili konu üzerine yapılan açıklamada, "Toplum sağlığı için topyekûn bir savaşın içinde mücadele eden sağlık çalışanlarımıza büyük minnet ve şükran duyuyoruz. Sürecin başlangıcından itibaren biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya çalıştık. Bu anlamda pandemi sürecinin başladığı andan itibaren sağlık çalışanlarımıza toplu taşımayı hizmetini ücretsiz yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara istinaden, sağlık çalışanlarımız Büyükşehir Belediyemize ait kırmızı renkli otobüsler ile elektrikli otobüslerden yıl sonuna kadar ücretsiz olarak faydalanmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.