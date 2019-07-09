Son Dakika Haberleri: Sağlık çalışanlarına, "Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Eğitimi"
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Sağlık çalışanlarına, "Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Eğitimi"

1 saat önce

Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarına yönelik "Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Eğitimi" veriliyor.

Sağlık çalışanlarına,
Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarına yönelik "Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Eğitimi" veriliyor.
Sağlık Bakanlığı Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Mardin'de bir otelde düzenlenen, 3 gün sürecek toplantıda Göçmen Sağlık Merkezlerinde görev yapan Suriyeli ve Türk sağlık personeline bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda üreme sağlığı hizmetlerine erişimin sağlanması, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi ile kaliteli hizmet sunumunun gerçekleşmesine yönelik eğitim verildi.
Eğitime Mardin, Batman, Elazığ ve Diyarbakır'dan gelen sağlık çalışanları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:21 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Mardin, Sağlık
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