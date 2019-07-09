Sağlık çalışanlarına, "Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Eğitimi"
1 saat önce
Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarına yönelik "Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Eğitimi" veriliyor.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:21 Kaynak: AA
'de İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından, sağlık çalışanlarına yönelik "Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Eğitimi" veriliyor. Sağlık Bakanlığı
Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Mardin'de bir otelde düzenlenen, 3 gün sürecek toplantıda Göçmen Sağlık Merkezlerinde görev yapan Suriyeli ve Türk sağlık personeline bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda üreme sağlığı hizmetlerine erişimin sağlanması, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi ile kaliteli hizmet sunumunun gerçekleşmesine yönelik eğitim verildi.
Eğitime Mardin, Batman
, Elazığ
ve Diyarbakır
'dan gelen sağlık çalışanları katıldı.
İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler
İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler
Türkiye kavrulurken, Erzincan'da kar yağdı