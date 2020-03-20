Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek

6 saat önce

İstanbullular ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışladı.

Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek, System.String[]

İstanbullular ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışladı. Polis ekipleri ise 1 dakika boyunca sağlık çalışanları için siren çaldı.


Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemişti. Dün saat 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Vatandaşlar ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek verirken, polis ekipleri de 1 dakika boyunca ekip araçlarının sirenlerini çaldı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:14 Kaynak: İHA

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