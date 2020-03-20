Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek

20 dakika önce

Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek Polisler sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı İstanbullular ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışladı.

Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek

Polisler sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı

İSTANBUL - İstanbullular ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışladı. Polis ekipleri ise 1 dakika boyunca sağlık çalışanları için siren çaldı.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemişti. Dün saat 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Vatandaşlar ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek verirken, polis ekipleri de 1 dakika boyunca ekip araçlarının sirenlerini çaldı.

Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek

İstanbul, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:06 Kaynak: İHA

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