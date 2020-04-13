Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden teşekkür - NEW - Son Dakika

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin sağlık çalışanlarını alkışlaması

İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının fotoğraf çektirmesi

Vatandaşların açtıkları pankartlar NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek destek gösterisinde bulundu.