Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden teşekkür - NEW - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden teşekkür - NEW
1 saat önce
Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin sağlık çalışanlarını alkışlaması İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının fotoğraf çektirmesi Vatandaşların açtıkları pankartlar NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni...
Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin sağlık çalışanlarını alkışlaması
İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının fotoğraf çektirmesi
Vatandaşların açtıkları pankartlar NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek destek gösterisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:27 Kaynak: AA
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