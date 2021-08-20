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Sağlık çalışanlarına ve lise öğrencilerine akademik destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına ve lise öğrencilerine akademik destek

20.08.2021 11:55
Sağlık çalışanlarına ve lise öğrencilerine akademik destek, System.String[]

İstanbul Esenyurt Üniversitesi sağlık çalışanlarına yüksek lisansta avantaj sağlamak için Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu) MEMSAĞ-SEN ile ve Esenyurt bölgesindeki liseden mezun olan gençlerin eğitimine katkı sağlamak adına T.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi sağlık çalışanlarına yüksek lisansta avantaj sağlamak için Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu) MEMSAĞ-SEN ile ve Esenyurt bölgesindeki liseden mezun olan gençlerin eğitimine katkı sağlamak adına T.C Esenyurt ve Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile eğitim işbirliği protokolüne imza attı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi önümüzdeki dönemler için yapmış olduğu işbirliklerini genişletmek adına iki yeni protokole imza attı. Üniversite, hem T.C. Esenyurt ve Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle hem de MEMSAĞ-SEN ile eğitim ve yüksek lisans için işbirliğine gitti.

Eğitim ve indirim avantajı sağlanacak

Esenyurt bölgesini kalkındırmaya yönelik pek çok projeye imza atan üniversite, ilçe milli eğitim müdürlükleri ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki liselere, eğitim ve proje konusunda destek olacak. Ayrıca bölgelerdeki liselerden mezun olan öğrencilere ücretli bölüm ve programlarda yüzde 10, yüzde 50 burslu olan bölüm ve programlarda ise yüzde 5 ek indirim imkanı sunulacak.

Sağlık çalışanlarına yüksek lisans ve araştırma desteği

Bir diğer anlaşma da sağlık çalışanlarına avantajlar sağlamak adına MEMSAĞ-SEN ile yapıldı. İşbirliği kapsamında sağlık çalışanları yüksek lisans eğitimlerinde ek indirim olanaklarından yararlanabilecek. Ayrıca yine sağlık çalışanlarının yapacak olduğu projelere İstanbul Esenyurt Üniversitesi deneyimli akademik kadrosu ve laboratuvar ortamları ile destek sağlayacak.

"İmkanlar sunmaya devam edeceğiz"

Yapılan işbirlikleri hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran Rektör Prof. Dr. Sudi Apak ise "Üniversitemizin yapmış olduğu işbirliği protokolleri ile kurumlara, kurum çalışanlarına ve öğrencilere çeşitli imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Sağlık çalışanlarına ve lise öğrencilerine akademik destek
Sağlık çalışanlarına ve lise öğrencilerine akademik destek

Esenyurt Üniversitesi, Yüksek Lisans, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına ve lise öğrencilerine akademik destek - Son Dakika


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