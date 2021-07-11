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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA

11.07.2021 11:21

ÇUKUROVA Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi, UNESCO 2021 Hacı Bektaş Veli'yi Anma Yılı etkinlikleri çerçevesinde pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma etkinliği düzenlendi.

ÇUKUROVA Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi, UNESCO 2021 Hacı Bektaş Veli'yi Anma Yılı etkinlikleri çerçevesinde pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Başkan Soner Çetin ve Vakıf Başkanı Saim Yılmaz, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş'e plaket verdi.

UNESCO tarafından 2021'in Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran Veli yılı ilan edilmesinin ardından Çukurova Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi'nin birlikte düzenlediği anma etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda vakıf binasında düzenlenen etkinlikte pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı. Anma töreninde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2021 yılını pandemi koşullarında etkinliklerle en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Etkinliği çok önemsediğini belirten Başkan Soner Çetin, Hekimlerin günümüzde öneminin çok daha fazla bilinmesi gerekirken maalesef hala sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerini duymaya devam ediyorum. Pandemi sürecinde en azından değerlerinin daha fazla bilinmesi gerekiyor. Bu yılın Hacı Bektaş Veli'yi anma yılı ilan edilmesi, sevgi hoşgörü yılı ilan edilmesi belki bu anlamda da bir katkı sağlar. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Hakları hiçbir şekilde ödenmez. 436 sağlık çalışanlarının kaybedilmesi çok üzücü, bu durum minnettarlığımızı artırıyor dedi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş de, 2019 yılında ortaya çıkan pandeminin 2020 yılında Türkiye'de görüldüğünü ve tüm dünyayı sardığını hatırlattı. Bu süreçte 175'i hekim olmak üzere 436 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Dr. Selahattin Menteş şunları söyledi

Biz hekimler ve sağlık çalışanları ne zaman ihtiyaç olduğunda ortaya çıkarız ve canımızı ortaya koyarak çalışırız. Bu ülkenin hekimlerinin 14 Mart'ının altında emperyalizme ve işgale direncin adı yatar. Bizim kuruluşumuz 1827'de Tıbbiyeyi Şahane'nin modern tıbba geçiştir 14 Mart. Ama ilk kutlanması tam 90 yıl sonradır ve işgal altındaki İstanbul'dadır. Sizler tarafından ödüllendirilmek bizim için en büyük onurdur. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

ZAMANIMIZIN GERÇEK KAHRAMANLARI

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şube Başkanı Saim Yılmaz ise konuşmasında sağlık çalışanlarını zamann gerçek kahramanları olarak niteledi. Yılmaz, İçinde bulunduğumuz yıl; bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağıran Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüşünün 750. yılı, Pirimiz Hacı Bektaş Veli'den himmet alıp Tapduk Emre'nin mahiyetinde pişen ve İlahi aşkın izinde ışık saçan gönül insanıö Yunus Emre'nin Hakk'a yürüyüşünün 700. yılı, kurmuş olduğu ahilik teşkilatı ile esnafı birleştiren ve onları hem iyi bir insan hem de vasıflı bir üretici haline getiren Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılıdır dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin ve Saim Yılmaz, Dr. Selahattin Menteş'e plaket vererek, özverili çalışmalarda bulunan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA

Hacı Bektaş Veli, Çukurova, Pandemi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA - Son Dakika


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