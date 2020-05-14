Sağlık çalışanlarına vefa için 'maske bandı' üretiyorlar - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nce, sağlık çalışanları için maske bandı üretiliyor. Gönüllü kursiyerler tarafından üretilen ve maske kullanımını daha kolay hale getiren maske bantları, sağlık çalışanlarına hediye edilecek.

İlçede faaliyet gösteren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle mesailerine yoğun bir şekilde devam eden sağlık çalışanlarını fiziki olarak rahatlatmak adına maske bandı üretimine başladı. Bin 500 adet üretilecek olan maske bantları, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verilecek.