"Sağlık Çalışanlarına Vefa" yarışması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Vefa" resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Lüleburgaz Fehmi Mutlu Ortaokulu öğrencisi Asya Batmaz, Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirildi.
Başarılı öğrenci Batmaz, ailesi ve öğretmenleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'e ziyaret gerçekleştirdi.
Erdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, yarışmada dereceye giren Batmaz'ı tebrik etti.
Batmaz'ın başarısının ilçeyi gururlandırdığını belirten Erdem, öğrenciye başarısından dolayı hediye verdi.
Kaynak: AA
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