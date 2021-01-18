"Sağlık Çalışanlarına Vefa" yarışması - Son Dakika

"Sağlık Çalışanlarına Vefa" yarışması

18.01.2021 17:17

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Vefa" resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Lüleburgaz Fehmi Mutlu Ortaokulu öğrencisi Asya Batmaz, Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Vefa" resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Lüleburgaz Fehmi Mutlu Ortaokulu öğrencisi Asya Batmaz, Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirildi.

Başarılı öğrenci Batmaz, ailesi ve öğretmenleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'e ziyaret gerçekleştirdi.

Erdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, yarışmada dereceye giren Batmaz'ı tebrik etti.

Batmaz'ın başarısının ilçeyi gururlandırdığını belirten Erdem, öğrenciye başarısından dolayı hediye verdi.

Lüleburgaz, Türkiye, Milli, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sağlık Çalışanlarına Vefa' yarışması - Son Dakika


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