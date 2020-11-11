"Sağlık Çalışanlarına Vefa" yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Sağlık Çalışanlarına Vefa" konulu mektup, resim ve kısa film yarışması düzenlendi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadelede fedakar çalışmalarından dolayı sağlık görevlilerinin motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular başladı.

İlkokul öğrencilerinin mektup, ortaokul öğrencilerinin resim ve lise öğrencilerinin kısa film kategorisinde katılabileceği yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye bisiklet ve seçici kurul özel ödülü olarak akıllı saat verilecek.

Katılımcıların 27 Kasım'a kadar "ogm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden başvuru yapabileceği yarışmanın sonuçları 25 Aralık'ta açıklanacak.