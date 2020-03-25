Sağlık çalışanlarına yemek desteği - Son Dakika
Son Dakika Yerel Sağlık çalışanlarına yemek desteği - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına yemek desteği

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına yemek desteği Oltulu işadamı Fuat Demir, sağlık çalışanlarına tam destek vererek sahibi olduğu işletmelerden Oltu Devlet Hastanesinde görevli personellere ve Oltu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere, öğlen yemeği ikramında bulundu.

Sağlık çalışanlarına yemek desteği

ERZURUM - Oltulu işadamı Fuat Demir, sağlık çalışanlarına tam destek vererek sahibi olduğu işletmelerden Oltu Devlet Hastanesinde görevli personellere ve Oltu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere, öğlen yemeği ikramında bulundu.

İşadamı Demir, "Sağlık çalışanlarımıza ve Güvenlik görevlilerimize sadece alkışla değil maddi manevi her türlü destekle yanlarındayız. Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı sağlık çalışanlarımızın 7/24 gece gündüz demeden çalıştığını ve bununla birlikte de alkışlayarak Türk halkının sağlık çalışanlarının yanında olduğuna şahit olduk. Bizde ayrıca Dayı Kürek Lahmacun olarak Oltu Devlet Hastanesinde çalışan 195 personelimizin ve Oltu Jandarma Komutanlığında gece gündüz nöbet tutan jandarma personelimizin bugün öğlen yemeklerini biz karşılıyoruz ve şunu diyoruz biz sadece alkışla değil biz sağlık çalışanlarımızın jandarmamızın maddi manevi her türlü yanlarındayız. Lütfen evimizde kalalım işyerlerimizin tamamını kapalı tutuyoruz, sadece lahmacun ve pide türü lokanta kısımları açık burada da oturma yapılmıyor sadece sipariş üzerine çalışıyoruz. Bunun yardım amaçlı olduğunu biliyoruz bir doktor bin imama bedeldir sözüne hiç girmiyorum bizim için Türkiye'de yaşayan sağlıkçılar imamlar, jandarma, polis, öğretmen ve devlet kademesinde çalışan personeller başımızın tacıdır. Bütün insanlar değerlidir, devletimizin her türlü yanındayız" dedi.

Sağlık çalışanlarına yemek desteği

Fuat Demir, Jandarma, Oltu, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:52:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına yemek desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]